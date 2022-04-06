Стародубский район, Брянская область, , 11:30 — REGNUM Более 21 млн рублей ущерба, нанесённого водному объекту, взыскал суд с муниципального унитарного предприятия по обслуживанию дорожно-коммунального хозяйства Стародуба Брянской области, сообщает пресс-служба Арбитражного суда региона.

Сточные воды

В ходе внеплановой проверки предприятия был выявлен сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Бабинец, которая является объектом рыбохозяйственного значения. Лабораторная экспертиза установила, что в пробах превышены нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, это привело к ухудшению качества воды в реке. Ущерб, нанесённый природе, оценили в более чем 21,1 млн рублей.

Арбитражный суд Брянской области удовлетворил исковое заявление Приокского межрегионального управления Роспироднадзора и взыскал с коммунального предприятия сумму ущерба. Ответчик попытался обжаловать приговор, однако постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда жалоба оставлена без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.