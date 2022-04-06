Петропавловск-Камчатский, , 11:19 — REGNUM На Камчатке возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении троих жителей Петропавловска-Камчатского, среди которых двое — несовершеннолетние. Их подозревают в попытке покупки и продаже наркотиков и незаконном хранении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Задержанный подросток Krk.sledcom.ru

Читайте также: УФСБ перекрыло канал крупных поставок наркотиков в Чувашию и Марий Эл

Следователи рассказали, что 19 и 17-летний местные жители в подъезде одного из домов сделали закладку наркотического средства. Затем они получили оплату от 16-летнего покупателя и передали ему координаты тайника. Получить незаконное покупку подросток не смог, так его действия пресекли полицейские.

При личном досмотре у 19 и 17-летнего парней обнаружили наркотики в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии пресечена деятельность наркодельцов, которые организовали поставки наркотических средств в особо крупном размере в две республики.