Саратов, , 11:21 — REGNUM В Саратовской области предприятия химической и стекольной промышленности наращивают объемы производства. Об этом сообщает региональное минпромышленности и энергетики.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За январь–февраль 2022 года реализовано химической продукции почти на 26,3 млрд рублей. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года объем вырос на 37,9%.

Также за два месяца увеличен на 57,9% объем товарного производства в стекольной промышленности. Реализовано продукции более чем на 1,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на саратовских промпредприятиях с 2017 по 2021 годы замещено 68 видов товаров, не имеющих аналогов в России.

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