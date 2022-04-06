Москва, 6 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Обуздание инфляции – один из серьезнейших вызовов для правительства Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала тот факт, что инфляция в Турции по итогам марта ускорилась с 54,44% до 61,14%.

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«По данным турецкого центрального банка, драйверами роста цен стали энергоносители, продовольствие и сырьевые товары, — сказала Лебединская. — Энергоносители подорожали на 11,01%. В группе продовольственных товаров лидером роста стали картофель (296,8%) и огурцы (193,2%). Менее подорожали безалкогольные напитки (на 70,33%), товары домашнего обихода (69,26%), связь (15,08%), образование (26,73%), одежда и обувь (26,95%)».

По ее словам, причины такого положения дел – разрушение логистических цепочек, геополитические риски, рост мировых цен на энергоносители, продукты питания и сельскохозяйственные товары.

«Безусловно, обуздание инфляции – один из серьезнейших вызовов для правительства Турции, которое уже сделало ряд шагов. Среди них снижение ставки НДС, стабилизация валютного курса. На поддержку сельского хозяйства уже выделили из бюджета 29 млрд лир. Тем фермерам, которые используют солнечную энергию, будет предоставлена кредитная поддержка с льготным периодом. Кроме того, введены ограничения на вывоз некоторых бобовых, кормовых продуктов, мясных туш и продукции растениеводства, обнулена таможенная пошлина на вывоз растительного масла до 30 июня, продолжается финансирование государственных программ», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду взять под контроль инфляцию «в кратчайшие сроки».