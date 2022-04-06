Нью-Йорк, США, , 11:16 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:105.

Кайри Ирвинг Nba.com

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг, на счету которого 42 очка. В составе «Хьюстона» разыгрывающий Кевин Портер набрал 36 очков.

«Бруклин» одержал 41-ю победу в 79 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» потерпел 60-е поражение в 80 играх и идёт на 30-м месте.

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