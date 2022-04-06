Уфа, , 11:18 — REGNUM Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь открывается в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

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Сообщается, что весенняя охота в охотничьем угодье в Кушнаренковском районе будет проходить с 9 по 18 апреля 2022 года. В этот период открывается сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь.

Для получения разрешения на охоту в угодьях «Куляшка» необходимо предоставить охотничий билет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину осудили за незаконный отстрел лося.