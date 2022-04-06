Чита, 6 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Жителей Забайкалья приглашают на книжную выставку «Книги из личных библиотек выдающихся людей Забайкалья». Как сообщает 6 апреля министерство культуры региона, она начала работать в секторе «Центр редких книг» краевой библиотеки имени А.С.Пушкина.

Министерство культуры Забайкалья Выставка редких старинных изданий открылась в Чите

«Читатели смогут познакомиться с редкими изданиями из личных библиотек известных забайкальцев. Книги представляют не только культурную, но и историческую ценность», — рассказали в библиотеке.

На выставке представлены экземпляры, принадлежавшие известному забайкальскому купцу и общественному деятелю Митрофану Немерову. Он был включен в Сибирский торговый справочник за 1896 год как владелец библиотеки, которая к тому времени насчитывала 2300 книг на русском и французском языках.

Митрофан Немеров впервые открыл первую публичную библиотеку в Чите, где книги выдавались желающим по записи, а также активно содействовал организации музея Забайкальского отделения Российского Географического Общества.

В 1923 году библиотека была передана в Дальневосточный отдел народного образования, а в 1924 году стала частью Забайкальской Губернской центральной библиотеки, на базе которой была создана краевая библиотека имени А. С. Пушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля, в день рождения датского сказочника Ганса Кристиана Андерсена, в Забайкалье открылась выставка «Художники книги — детям».

Читайте также: В Забайкалье стартует выставка «Художники книги — детям»