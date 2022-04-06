Благовещенск, 6 апреля 2022, 11:22 — REGNUM Использовать материалы местного производства при реализации программы «1000 дворов» распорядился глава Амурской области Василий Орлов. В пример он привёл открывшееся производство покрытия для площадок в Белогорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе правительства региона.
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В регионе намерены благоустроить 105 детских площадок, проекты для 98 из них уже готовы. Подрядчиков работ выбирают по конкурсу, контракты планируют подписать до середины июня. Подписание первого в этом году договора запланировано на 14 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области намерены улучить за лето 2022 года состояние 105 дворов вместо 96, как планировалось ранее. Программа будет реализовываться в девяти муниципалитетах.