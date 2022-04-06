Благовещенск, 6 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Использовать материалы местного производства при реализации программы «1000 дворов» распорядился глава Амурской области Василий Орлов. В пример он привёл открывшееся производство покрытия для площадок в Белогорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе правительства региона.

Андрей Ильин Детская площадка во дворе жилого дома . Поселок совхоза им. Ленина

Читайте также: В Приамурье увеличили количество дворов, которые будут благоустроенны

«При проведении строительных работ нужно активней использовать внутренние ресурсы области — материалы местного производства. Например, покрытие из резиновой крошки белогорского завода хорошо подойдет для спортивных и детских площадок. Так жители области получат комфортные и безопасные места отдыха, завод — хороший импульс для развития, а строители — надежного поставщика стройматериала у себя на территории», — отметил губернатор.

В регионе намерены благоустроить 105 детских площадок, проекты для 98 из них уже готовы. Подрядчиков работ выбирают по конкурсу, контракты планируют подписать до середины июня. Подписание первого в этом году договора запланировано на 14 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области намерены улучить за лето 2022 года состояние 105 дворов вместо 96, как планировалось ранее. Программа будет реализовываться в девяти муниципалитетах.