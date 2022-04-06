Москва, , 11:12 — REGNUM Новые технологии, позволяющие оценить риск формирования тромбов при диагностике и лечении ишемической болезни сердца, разработали специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ и НМИЦ им. В.А. Алмазова. Об этом 6 апреля рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека отдела молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Ольга Сироткина, передает ИА REGNUM.

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Как уточнила ученый, сотрудниками вуза был предложен комплексный подход, включающий два компонента — анализ активности факторов свертывания (белков плазмы) и тромбоцитов (клеток крови).

При этом она добавила, что активность белков в этом случае оценивается тестом генерации тромбина — одного их ключевых факторов свертывания крови, и добавила, что, если оценить его количественно, можно прогнозировать риск осложнений. В этом случае, по словам Сироткиной, чем меньше концентрация тромбина, тем благоприятнее прогноз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производитель гигиенической продукции из Нижегородской области в три раза за месяц увеличил объемы выпуска своей продукции.