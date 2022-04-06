Майкоп, 6 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Адыгее за 2021 год уровень регистрируемой безработицы снизился почти в шесть с половиной раз. Если на начало прошлого года этот показатель составлял 5,2%, то к 1 апреля 2022 года он снизился до 0,8%. Такие данные прозвучали в ходе совещания правительства Адыгеи, которое провел руководитель республики Мурат Кумпилов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

Так, по словам начальника регионального управления государственной службы занятости населения Галины Цыганковой, в Адыгее признаны безработными с начала 2022 года 1034 человека. В банке вакансий в настоящее время имеется более 6,5 тыс. предложений от работодателей. Что касается угрозы приостановки некоторых предприятий из-за санкций Запада, то она хоть и имеется, но несущественная.

«Существуют угрозы, связанные с приостановкой работы организаций с иностранным участием. В республике количество таких организаций незначительное», — отметила чиновница.

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