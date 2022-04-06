Берлин, , 11:11 — REGNUM Введение запрета на импорт российских энергоресурсов может оставить страны ЕС без рычагов давления на Москву, передает 6 апреля германский телеканал Die Welt.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета. Так, Польша, страны Прибалтики и Италия поддерживают ее, тогда как Германия, Венгрия Словакия и Австрия выступают категорически против.

Запрет на поставки российских энергоносителей повлияет в том числе на производство удобрений. Это негативно скажется на сельском хозяйстве и вполне может привести к дефициту продовольствия, передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый пакет санкций Европейского союза против России включает ограничения на покупку российского угля, запрет операций с четырьмя российскими банками, а также исключение российских компаний из участия в госзакупках в ЕС.

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