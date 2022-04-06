Страсбург, Франция, , 11:10 — REGNUM Европейский союз должен будет принять санкции в отношении российской нефти и газа «рано или поздно». Об этом, как передает BFM TV, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Шарль Мишель Администрация президента России

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«Я думаю, что меры по нефти и даже газу рано или поздно потребуются», — заявил Шарль Мишель перед депутатами Европарламента, собравшимися на пленарном заседании в Страсбурге.

Ранее Европейская комиссия предложила странам ЕС ужесточить санкции против Москвы, прекратив закупки российского угля и закрыв европейские порты для российских судов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии Евросоюза заявил, что ЕС продолжит вооружать Украину для того, чтобы она не проиграла.

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