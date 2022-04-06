Бухарест, , 11:10 — REGNUM Водитель автомобиля, врезавшегося в ограду посольства Российской Федерации в Бухаресте утром 6 апреля, страдал серьезным психическим заболеванием. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция Pikio.pl

Согласно официальной информации, виновника происшествия зовут Богдан Дрэгичи. До недавнего времени он являлся главой одной из крупных торговых ассоциаций. В 2019-м году его обвинили в растлении собственной дочери, а 5 апреля 2022-го года суд первой инстанции приговорил его за указанное преступление к 15 годам и четырем месяцам лишения свободы. Каким образом подсудимому удалось покинуть зал судебных заселений и совершить новое преступление, не сообщается.

Напомним, утром 6 апреля легковой автомобиль снес часть ограды посольства РФ в Бухаресте.

Виновник ДТП скончался на месте.