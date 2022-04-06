Бухарест, 6 апреля 2022, 11:10 — REGNUM Водитель автомобиля, врезавшегося в ограду посольства Российской Федерации в Бухаресте утром 6 апреля, страдал серьезным психическим заболеванием. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, виновника происшествия зовут Богдан Дрэгичи. До недавнего времени он являлся главой одной из крупных торговых ассоциаций. В 2019-м году его обвинили в растлении собственной дочери, а 5 апреля 2022-го года суд первой инстанции приговорил его за указанное преступление к 15 годам и четырем месяцам лишения свободы. Каким образом подсудимому удалось покинуть зал судебных заселений и совершить новое преступление, не сообщается.
Напомним, утром 6 апреля легковой автомобиль снес часть ограды посольства РФ в Бухаресте.
Виновник ДТП скончался на месте.