Симферополь, 6 апреля 2022, 11:08 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал решение Банка России об утверждении порядка обмена наличной украинской гривны на рублей. По его словам, в Крыму это можно сделать в операционных офисах РНКБ. Об этом глава региона написал в телеграм-канале 6 апреля.
Он отметил, что уполномоченным банком для реализации механизма на территории Республики Крым и города Севастополя назначен РНКБ Банк (ПАО). Один человек сможет обменять не более восьми тысяч гривен по курсу 2,5 рубля за одну украинскую гривну.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму заявили о постепенном переходе южных регионов Украины на расчёты в рублях.