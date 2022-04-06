Симферополь, 6 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал решение Банка России об утверждении порядка обмена наличной украинской гривны на рубли. По его словам, в Крыму это можно сделать в операционных офисах РНКБ. Об этом глава региона написал в телеграм-канале 6 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Приветствую решение Центробанка РФ, который утвердил порядок выкупа наличной украинской гривны с обменом на российские рубли. Это решение направлено на социальную поддержку граждан, вынужденных покинуть территорию Украины», — написал Аксёнов.

Он отметил, что уполномоченным банком для реализации механизма на территории Республики Крым и города Севастополя назначен РНКБ Банк (ПАО). Один человек сможет обменять не более восьми тысяч гривен по курсу 2,5 рубля за одну украинскую гривну.

«Банк осуществляет выкуп наличной гривны у граждан Украины, на счета которых ранее уже поступали средства в рамках реализации мер социальной поддержки. Единовременная помощь осуществляется в операционных офисах на территории Крыма в соответствии с действующим порядком», — уточнил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму заявили о постепенном переходе южных регионов Украины на расчёты в рублях.