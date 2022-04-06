Кострома, 6 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Разрушителя конструкции в виде буквы Z в Костроме будут судить по статье «Вандализм». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по региону.

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Напомним, инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 апреля. Житель Москвы опрокинул световой короб, находящийся на балансе города. По информации полиции, в момент разрушения он был нетрезв и «действовал из хулиганских побуждений».

Ранее следователи рассматривали вопрос о привлечении 51-летнего мужчины по статьям «Хулиганство» или «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», но затем его действия квалифицировали как «осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах». Максимальная санкция первой части данной статьи предусматривает арест на срок до трех месяцев.