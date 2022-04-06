6 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Утверждение о том, что Украина была настолько привлекательной моделью в Восточной Европе, что один факт ее существования ужаснул Путина, может быть, и является удобным мифом для американских политиков и разного рода экспертов, однако это миф.

Максим Исаев, , 12:16 — REGNUM Из-за заявлений официальных лиц США и других стран Запада, а также вездесущих сообщений в СМИ об Украине сложился образ, поразительно далекий от того, что есть на самом деле. Были предприняты попытки изобразить страну не только как жертву спецоперации со стороны России, но и как отважный и благородный оплот свободы и демократии. Людей на Западе хотят убедить в том, что Украина — это восточноевропейский аналог Дании, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 6 апреля в The American Conservative.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Те, кто продвигает такой нарратив, утверждают, что происходящее сейчас — это не просто ссора между Россией и Украиной из-за стремления Киева вступить в НАТО и «территориальных претензий» на Крым и Донбасс. Напротив, настаивают они, нынешний кризис — это глобальная битва между демократией и авторитаризмом, тогда как президент Украины Владимир Зеленский — это лидер уровня не ниже, чем Уинстон Черчилль. Президент США Джо Байден, выступая с речью 26 марта, заявил о том, что происходящее на Украине — это «битва между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между основанным на правилах миром и тем миром, в котором правит сила».

Журналист телеканала CNN Джон Блейк буквально сравнил происходящее на Украине с Войной за независимость США. По его словам, украинцы «строят собственные монументы демократии своей же кровью», тогда как мир «завороженно смотрит за тем, как они с оружием в руках останавливают могучую российскую армию и сохраняют ростки демократии у себя на родине». Он добавил, что кризис на Украине — «это не просто геополитическая борьба, это призыв помнить. Храбрость украинского народа — это напоминание о том, какими когда-то были США — «светочем свободы», где почти каждый школьник наизусть знал «Конкордский гимн», высеченный на постаменте Дозорному».

Доменик Д'Андреа. Делавэрский полк в битве при Лонг-Айленде

26 марта в редакторской статье для USA Today Джон М. Бриджлэнд, возглавлявший во время правления Джорджа Буша — младшего Совет Белого дома по внутренней политике, также выразил горячее восхищение Зеленским и тем, что Украина якобы привержена демократии.

«Мир видит храбрость президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа, которые готовы умереть, чтобы защитить свои демократию и свободу», — написал он.

«Никакая цена не может быть слишком высокой [для украинцев], чтобы защитить свою демократию и любимую Украину», — добавил Бриджлэнд.

Обозреватель Fox News и бывший глава резидентуры ЦРУ Дэн Хоффман указал на то, что российский лидер Владимир Путин больше всего боится того, что в сердце происходящего «лежит демократия», и «дело не в том, что НАТО представляет угрозу», а в том, что он не может вынести наличие «демократического государства», в котором говорят по-русски, на своей границе.

Утверждение о том, что Украина была настолько привлекательной моделью в Восточной Европе, что один факт ее существования ужаснул Путина, может быть, и является удобным мифом для американских политиков и разного рода экспертов, однако это миф. Украине очень далеко до того, чтобы стать демократически-капиталистической моделью и непреодолимым магнитом для «страдающих» масс в России. На самом деле все мрачнее и сложнее: Украина на протяжении долгого времени была одним из наиболее коррумпированных государств, входящих в международную систему. Так, в своем ежегодном отчете в январе 2022 года правозащитная организация Transparency International поставила Украину на 123-е место из 180, тогда как Россия, создавшая себе «печальную славу коррумпированности», оказалась немногим ниже — на 139-м месте.

Послужной список Украины в защите демократии и гражданских свобод ненамного лучше, чем в борьбе с коррупцией. В отчете Freedom House за 2022 год Украина указана в категории «частично свободная» с 61 баллом из 100 возможных. Другие страны в этой категории включают такие «бастионы либеральной демократии», как Филиппины, где правит Родриго Дутерте (55), Сербия (62), Венгрия (59) и Сингапур (47). Интересно, что Венгрия, которая была объектом яростной критики со стороны прогрессистов на Западе из-за консервативной социальной политики премьер-министра Виктора Орбана, занимает позицию на восемь пунктов выше, чем Украина, которая получает некритическую похвалу от тех же западных идеологов.

Родриго Дутерте Официальное интернет-представительство президента России

Еще до того, как началась нынешняя спецоперация, в политике Украины были видны уродливые примеры авторитаризма. Всего через несколько месяцев после «революции» на Майдане 2014 года предпринимались попытки подавить внутреннюю критику, и с годами эти попытки лишь усиливались. Украинские официальные лица также преследовали политических диссидентов, применяли меры цензуры и не допускали иностранных журналистов, которых они считали критиками украинского правительства и его политики.

Такие оскорбительные действия подверглись критике со стороны Amnesty International, Human Rights Watch, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других независимых наблюдателей. Неонацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был неотъемлемой частью военного и силового аппарата президента Петра Порошенко и сохранил эту роль во время президентства Зеленского.

Петр Порошенко Официальное интернет-представительство Президента Украины

Действительно, Киев при Зеленском принял ряд репрессивных мер еще до начала операции России. В феврале 2021 года украинское правительство закрыло несколько (в основном, но не полностью «пророссийских») независимых СМИ. Сделано это было на основе совершенно расплывчатых формулировок. Зеленский теперь использует спецоперацию как оправдание для объявления вне закона 11 оппозиционных партий и национализации нескольких СМИ. Вряд ли такие меры уместны в условиях демократии, даже в военное время.

Какими бы провокационными ни были действия США и их союзников по НАТО, сколько бы ни была готова Украина в этих провокациях участвовать, реакция России, уверен Карпентер, была «чрезмерной». Однако это не означает, что Украина является символом свободы и либеральной демократии, а нынешний кризис в этой бывшей советской республике — битвой между демократией и авторитаризмом». В лучшем случае Украина — это коррумпированное, квазидемократическое образование, в котором наблюдаются тревожные репрессивные черты.

Учитывая эту отрезвляющую реальность, призывы к американцам «встать на сторону Украины» неуместны. Сохранение независимости и территориальной целостности Украины, безусловно, не стоит того, чтобы Соединенные Штаты рисковали войной с Россией, обладающей ядерным оружием.