Кемерово, , 11:07 — REGNUM В Кемерове продолжаются противопаводковые мероприятия. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Лед thephilippena

«Что сделано: вывоз снега — 60,7 тыс. м3, работы завершены; вскрытие кюветов; промывка водопропускных труб; очистка дождеприемных колодцев, — отчитался глава города в своём телеграм-канале. — Ежедневно мониторим уровень рек Томь и Искитимка. Ещё раз проверим готовность всех служб и систем, пунктов временного размещения на случай эвакуации».

Он уточнил, что взрывать лёд на Томи, по заключению специалистов, в этом году нет необходимости, так как имеются многочисленные трещины и полыньи.