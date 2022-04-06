Москва, , 11:07 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, президент России Владимир Путин поздравил Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы со 100-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Библиотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Президент отметил значимый вклад библиотеки иностранной литературы в упрочение международного гуманитарного сотрудничества, укрепление доверия и взаимопонимания между людьми.

«Знаменитая «Иностранка», основанная по инициативе Маргариты Ивановны Рудомино, стала признанным культурным, просветительским, научно­образовательным центром», — подчеркнул Путин.

Как сообщает ИА REGNUM, в московской Библиотеке иностранной литературы периодически проходят лекция и презентации книг.

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