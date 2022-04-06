Страсбург, Франция, 6 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Европейский союз планирует обсудить возможность введения санкций против ряда представителей российского бизнеса. Об этом сообщает газета Financial Times.

Флаг Евросоюза

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Издание, ссылаясь на проект решения, назвала имена бизнесменов, против которых могут быть введены европейские санкции. Среди них глава Сбербанка Герман Греф, руководитель Русала Олег Дерипаска, предприниматели Борис Ротенберг, Александр Шульгин (бывший руководитель Яндекса, сейчас возглавляет Ozon) и Саид Керимов.

Обсуждение должно состояться 6 апреля.