Бухарест, 6 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Мужчина, въехавший на автомобиле в ворота российского посольства в Бухаресте, готовился к этой атаке. Он загрузил машину канистрами с топливом, рассказал посол России в Румынии Валерий Кузьмин 6 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Jason Bolonski Горящий автомобиль

По словам дипломата, когда автомобиль врезался в ворота, правоохранители попытались вытащить из него водителя. В этот момент мужчина поджёг бензин.

«Сегодня утром, видимо, сел в свой автомобиль — этого я не могу утверждать по поводу собственности автомобиля, поставил на соседнее с водителем сидение пару канистр, еще несколько канистр в багажнике», — рассказал Кузьмин подробности о ЧП.

Посол предположил, что мужчина, пытавшийся протаранить ворота посольства, мог иметь проблемы с психикой или находиться в состоянии аффекта.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 апреля автомобиль врезался в ограду российского посольства в столице Румынии, после чего загорелся. Управлявший им мужчина погиб. Полиция разбирается в произошедшем. СМИ сообщили, что накануне этого человека приговорили к 15 годам заключения за сексуальное насилие над падчерицей.

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