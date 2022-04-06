Ташкент, 6 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Трое сотрудников автозаправочной станции в Ташкенте были обнаружены вечером 5 апреля без сознания рядом с цистернами с бензином. Сигнал об этом поступил в Управление по чрезвычайным ситуациям столицы в 19:20 по местному времени. Об этом сообщает Газета.уз.

Nikatv.ru На АЗС

Спасатели, оперативно прибывшие на АЗС, вынесли пострадавших в безопасное место, оказали им первую помощь и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи.

Отмечается, что сотрудники заправки госпитализированы в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Изучение показало, что отравление произошло вследствие повышенной концентрации паров бензина, скопившихся возле цистерн большого объёма, установленных на территории АЗС.