Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Согласно результатам мартовского опроса социологами Ipsos, вопросы обеспечения обороноспособности становятся все более важной политической темой для избирателей в Швеции, в то время как вопросам преступности постепенно уделяется все меньше внимания. Об этом 5 апреля написала газета Dagens Nyheter.

Стокгольм, Швеция

Так, 15% респондентов заявили, что укрепление обороноспособности является одним из самых важных политических вопросов в Швеции, что на 12 процентных пунктов больше, чем в феврале.

Аналитик Ipsos Никлас Каллебринг называет это «эффектом повестки дня».

«То, о чем сообщают СМИ, влияет на то, что воспринимается людьми как нечто важное», — объяснил социолог.

В то же время вопросы, связанные с преступностью, до сих пор считаются шведскими избирателями первостепенными. Об этом заявили 18% респондентов, что на десять процентных пунктов меньше, чем в феврале.

В опросе Ipsos, проведенном в период с 15 по 27 марта, приняли участие 1 218 человек.

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