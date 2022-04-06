Кабул, 6 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Центральный банк Афганистана объявил, что в продолжение своих усилий по контролю курса доллара, 5 апреля вольёт в валютный рынок 12 миллионов долларов.

Miran Rijavec Доллары

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», с 5 апреля Центральный банк Афганистана через банки и обменные пункты планирует влить 12 миллионов долларов в рамках своих усилий по контролю над валютным рынком страны.

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ЦБ ранее просил правомочные банки, компании и обменные пункты принять участие в акции.

В последние месяцы Центральный банк время от времени вливал доллары на афганский рынок, чтобы контролировать обменный курс.

Стоимость доллара по отношению к афганской национальной валюте, которая до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составляла менее 80 афгани, резко выросла за последние месяцы. После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) банк не смог поставлять доллары на рынок из-за финансовых ограничений и заморозки своих активов.

Однако в последние месяцы ООН предоставила Центральному банку 19 траншей по 32 миллиона долларов наличными в качестве гуманитарной помощи.