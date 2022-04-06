Уфа, , 11:03 — REGNUM Бывшего инкассатора обвинили в краже 12 млн рублей из банкомата в Уфе. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Банкомат Banki.site

По версии следствия, обвиняемый житель г. Благовещенска, который ранее работал в службе инкассации, решил похитить деньги, поэтому в апреле 2021 года переоделся в униформу и пришел в бизнес-центр по ул. Менделеева г. Уфы.

«Обладая навыками инкассационной работы, зная принцип работы и устройство банкомата, а также его конструктивные особенности, злоумышленник открыл аппарат, похитил более 12 млн рублей и скрылся», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что подозреваемый был объявлен в розыск. Фигуранта уголовного дела обнаружили в ноябре 2021 года в г. Сочи.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину и возместил 200 тысяч рублей ущерба. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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