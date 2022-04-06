Челябинск, 6 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Определение подрядчика на реконструкцию аэропорта «Северный» в Магнитогорске (Челябинская область) приостановлено на время рассмотрения жалобы. Тендер проходил со стартовой ценой свыше 5,9 млрд рублей. Жалобу планировалось рассмотреть 1 апреля, но пока о результатах рассмотрения не сообщалось, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Жалоба была подана АО «Производственное объединение «Возрождение» из Санкт-Петербурга.

Заявитель указывает на то, что объект является особо опасным и технически сложным, потому заказчик должен установить дополнительные требования к участникам закупки. Те же требования, что уже установлены, АО посчитало не соответствующими требованиям закона о контрактной системе.

Напомним, средства на работы в аэропортах Чечни и Челябинской области выделяются из федерального бюджета. Заказчиком контракта выступит «Ространсмодернизация». Завершить реализацию контракта по Магнитогорску должны до 1 декабря 2024 года.