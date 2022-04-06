Чита, , 11:01 — REGNUM В Забайкальском правительстве 6 апреля произошло новое кадровое назначение. Новым министром труда и социальной защиты региона назначен Дмитрий Семенов, ранее замещавший должность первого заместителя министра финансов региона. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Министр труда и социальной защиты региона назначен Дмитрий Семенов Правительство Забайкалья

Из биографии чиновника известно, что он родился 26 марта 1978 года в Чите. В 2000 году окончил Забайкальский государственный педагогический университет имени Н.Г.Чернышевского (ныне — ЗабГУ) по специальности «Юриспруденция». Трудовой путь начал в июне 2001 года с должности главного специалиста государственно-правового управления администрации Читинской области.

Работать в министерстве финансов Забайкалья начал в октябре 2011 года. Дмитрий Семенов неоднократно принимал участие в работе, связанной с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Zабайкалья, обеспечивал организацию оказания помощи пострадавшим гражданам. Имеет награды.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 апреля, по неназванной причине подал в отставку по собственному желанию министр труда и социальной защиты населения региона Евгений Казаченко. Он проработал на этой должности с 15 сентября 2020 года до 5 апреля 2022 года.

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