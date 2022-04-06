Владивосток, , 11:01 — REGNUM Во Владивостоке в муниципальные школы родители уже записали 3276 первоклассников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Первоклассники Rostov-gorod.ru

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Запись началась 1 апреля. Прием заявлений в школы по месту регистрации продлится до 30 июня. С 6 июля начнется запись детей, не проживающих на закреплённой территории.

Предварительно известно, что 1 сентября за парты 78 муниципальных школ Владивостока сядет 7041 первоклассник.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в школы Мурманской области пойдут 9 тыс. первоклассников.