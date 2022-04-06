Миасс, Челябинская область, , 11:01 — REGNUM Житель Миасса Челябинской области предстанет перед судом за хищение денег граждан под предлогом помощи с устройством их детей в дошкольное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Телефонный мошенник



По версии следствия, этот гражданин использовал интернет-сайт, на котором граждане размещали объявления о желании поменяться местами в детсадах. Он представлялся вымышленными именами, называл себя сотрудником управления образования и выражал готовность оказать помощь, не имея на самом деле таких намерений и возможностей.

В итоге граждане отдавали ему от 3 тыс. до 24 тыс. рублей. Всего он собрал 278 тыс. рублей. Его жертвами стали 23 человека из нескольких регионов России. Уголовное дело передано в Миасский городской суд.