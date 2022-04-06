Лас-Вегас, США, , 11:00 — REGNUM Поклонники модели Кортни Кардашьян и барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера активно обсуждают новость об их свадьбе. Об этом 6 апреля пишет The Sun.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Скриншот YouTube

Пользователи Сети раскритиковали пару, так как считают, что брак был «фиктивным». Комментаторы предположили, что звёзды провели скромную церемонию ради рейтингов предстоящего шоу The Kardashians для сервиса Hulu, а позже состоится «настоящая свадьба».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония бракосочетания Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера состоялась 4 апреля 2022 года в Лас-Вегасе (США) сразу после окончания премии «Грэмми». Гостями торжества стали лишь родственники и ближайшие друзья пары.

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