Лас-Вегас, США, 6 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Поклонники модели Кортни Кардашьян и барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера активно обсуждают новость об их свадьбе. Об этом 6 апреля пишет The Sun.

Скриншот YouTube Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Пользователи Сети раскритиковали пару, так как считают, что брак был «фиктивным». Комментаторы предположили, что звёзды провели скромную церемонию ради рейтингов предстоящего шоу The Kardashians для сервиса Hulu, а позже состоится «настоящая свадьба».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония бракосочетания Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера состоялась 4 апреля 2022 года в Лас-Вегасе (США) сразу после окончания премии «Грэмми». Гостями торжества стали лишь родственники и ближайшие друзья пары.