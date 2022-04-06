Осло, 6 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В марте текущего года норвежский авиаперевозчик Norwegian перевез 940 149 пассажиров. По данным издания Finansavisen, это означает увеличение пассажиропотока на 1217% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Philipofpoland Самолет авиакомпании Norwegian Air

Генеральный директор авиакомпании Гейр Карлсен, комментируя показатели, заявил, что доволен 80-процентной заполняемостью воздушных судов.

«Количество бронирований свидетельствует о хорошей тенденции за последний период, и мы рады, что эта ситуация развивается в правильном направлении», — сказал он в интервью Finansavisen.

Карслен отметил, что на возросший пассажиропоток повлияла отмена антикоронавирусных ограничений во всем мире.