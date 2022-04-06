6 апреля 2022 | Время чтения 11 мин

Мы, патриоты, тоже партия мира. Но партия истинного мира, основанного на изначальных целях спецоперации в качестве самого минимального базиса, мира справедливого и спасительного для России и ее народа, разрезанного преступными беловежскими границами.

Станислав Смагин, , 12:46 — REGNUM К великому сожалению, информационное и политическое сопровождение СВО на Украине все явственнее приобретает черты, которых больше всего хотелось бы избежать, — черты сходства с кануном Февральской революции. Тогда, кстати, Верховный главнокомандующий, как к нему ни относись (я лично отношусь очень сдержанно), никаким сторонником сепаратного мира с Германией не был. Да и царица не была немецкой шпионкой и де-факто вообще немкой — по воспитанию она была чистой англичанкой, любимой внучкой британской королевы Виктории. Или одной из любимых, внуки и внучки Виктории исчислялись десятками. Кайзер Вильгельм, кстати, в число любимцев точно не входил. Но обществу, разогретому тогдашними соцсетями и телеграмом — слухами, сплетнями, рукописной крамолой, да и разрешенными газетами отчасти тоже, — объяснить истинное положение не получалось, да и не объясняли особо.

Военная Операция России Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас дело пожалуй что и хуже. Верховного главнокомандующего в картине происходящего можно вынести за скобки. Что касается остального и остальных, то для мыслей и разговоров о предательстве не нужно никаких слухов — достаточно вполне официальных заявлений. Сначала глава делегации на переговорах с Украиной (сам по себе второстепенный чиновник и сбитый летчик, но брошенный же на столь важное направление) зачем-то выступает спикером украинской делегации, оглашая унизительные условия противника как обоюдно принятую базу будущего договора, а замминистра обороны ему поддакивает. Затем все тот же глава делегации выступает — подчеркнуто на фоне портрета главкома — уже от лица России и вроде как с опровержением самого себя, но на самом деле ничего толком не опровергает. А затем пресс-секретарь Кремля дает нарочито возмутительное интервью, превосходящее все его былые заслуги на поприще несения пурги. Тут уж русский человек поневоле поверит, что злые бояре, окружающие доброго царя, и прокравшиеся в ЦК враги стремятся и способны устроить очередной Минск-Хасавюрт даже наперекор воле фигуры №1. Основания и печальный исторический опыт есть.

Но, традиционно, обо всем по порядку. О стыдном казусе главы делегации сказано уже достаточно, и добавить особо нечего. Параллельно с оным казусом происходит отвод войск на киевском направлении — шаг, видимо, с разумной мотивацией, но с тяжелыми моральными и политическими последствиями, кои мы еще затронем. Почти тут же — украинский удар по объектам в Белгороде и постыдный комментарий Д. С. Пескова в духе «минской» риторики предыдущих восьми лет: «Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров».

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022 Tccb.gov.tr

В субботу 2 апреля по Telegram-каналам проносится шокирующее известие, подтвержденное авторитетными военкорами, такими как Евгений Поддубный — о том, что у многих наших военнослужащих, вытащенных из плена по обменным спискам, крайне тяжелые увечья, вплоть до самых чувствительных для мужчины, а «партия мира», она же партия капитуляции (уже без кавычек) стремится скрыть эту информацию, дабы не чинить помех переговорам. Верится в это? Легко. Обмененных украинских военных, накормленных, подлеченных и выспавшихся в российском плену, показывают по телевидению — наших нет. Озверение противника общеизвестно и многократно документально подтверждено, а на последних стамбульских переговорах наш главпереговорщик униженно почти упрашивал визави не допускать повторений одного из эпизодов, попавших на видео. Бесконечная подлость капитулянтов общеизвестна тоже.

Характерно в этой связи поведение Telegram-каналов, которые считаются лоялистскими и государственническими — они принялись выступать «адвокатами дьявола», доказывая, что украинцы вбросили фейк для ожесточения против них. Начала кочевать из канал в канал в качестве якобы первоисточника слуха об увечьях — некая WhatsApp-переписка некоей подруги медсестры, работающей с обменянными, с другой своей подругой. Эту переписку тут же со смехом блистательно опровергали, мол, кто нынче верит рассылкам сплетен в WhatsApp, хотя до самих лоялистов никто ее не выкладывал и никаким источником не называл. Особенно же откровенно и по Фрейду выступил канал «Рыбарь»: «А теперь представьте, что после заброса похожей дезы выходит Мединский и что-то рассказывает про успешные переговоры с нацистской хунтой и очередное оставление позиций. По версии ЦРУ, раскрученный на эмоции народ должен возненавидеть власть и пойти её свергать». То есть что ж, все-таки готовится очередное оставление позиций, а все, кому это не нравится, — пособники, пусть и невольные, ЦРУ? Лихо.

Информация в итоге не особо прояснилась. Поддубный, проведя работу с фактами по своим каналам, заявил об отсутствии достоверных подтверждений именно деликатных увечий (и только их), добавив: «Напомню, что преступные, варварские, действия неонацистских ублюдков по отношению к нашим пленным были и есть. Да, это не кастрация, это расстрелы связанных парней, стрельба в пах и по ногам раненым, издевательства над родственниками и прочие. Ну, кто хотел, тот все уже посмотрел. Я особой разницы не вижу». В понедельник, 4 апреля, наконец, дали слово и нескольким обменянным российским военнослужащим в госпитале. Вот что они рассказывают: «Был один человек, который говорил, что не стоит, потому что мы нужны для чего-то были. Когда волокли нас из машины санитарной, там были товарищи, у которых были прострелены ноги, они не могли самостоятельно передвигаться, и их силой волокли, подталкивали, били. Было слышно, как ночью открывается дверь и начинают избивать летчиков. У нас было два летчика, и их постоянно били и не давали им спать. В любой момент ночью можно было услышать, как спрашивают: «Летчики, вы спите?», и их заставляли отвечать: «Мы не спим, небо сторожим». Постоянно издевались и говорили, что если летчики вернутся в Россию, то только инвалидами».

ВСУ U.S.Army

Даже и эта, разрешенная Министерством обороны информация мало отличается от слухов, при том что полностью ее не опровергает — нам, повторюсь, показали лишь нескольких обменянных. Готов прислушаться к доводу, что Украина особо жестоко изувеченных россиян на обмен не отдает, а по-тихому убивает — но, учитывая, что варварство там достигло уровня ичкерийцев Первой чеченской и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут и не стесняться, особенно зная, что их в России есть кому выгородить. В общем, надо продолжать разбираться, с максимальным вниманием прессы и общества. И да, в понедельник вечером появилось новое шокирующее видео с украинскими вояками, перерезавшими горло нашим пленным. Еще одна монета в копилку размышлений «могут ли».

В тот же день, что и новость об искалеченных пленных, появилось интервью Д. С. Тут и не подкопаешься, что фейк — вот он, касатик, настоящий и говорящий сам за себя, хотя лучше бы молчал и был плодом нашей воспаленной фантазии. Всю беседу, проведенную с фирменной ухмылочкой, пересказывать не буду, да и не хочу. Выделю лишь два момента. Признание, что господин пресс-секретарь обходит запрещенные Роскомнадзором сайты при помощи VPN («Молотов и Левитан читают Фёлькишер Беобахтер»). И, конечно, фразу о «большом патриоте» Иване Урганте, который убежал в Израиль, слегка не разобравшись в ситуации.

Вызванное этой фразой массовое возмущение один заметный московский интеллектуал, сочувствующий «партии мира», прокомментировал так: «На телевизоре люди правильных взглядов должны были потеснить «коллективного Урганта», то есть всех тех, кто позволял себе даже не фрондировать, а чуть отличаться от патриотического мейнстрима. Теперь у этих людей очередное горе — пресс-секретарь Президента защитил Урганта». То есть размещение в соцсетях песен с призывом «рвать рот русским солдатам» — это «легкое отличие от патриотического мейнстрима»? Боюсь представить, что тогда отличие серьезное…

Про поднятую Зеленским и Ко «бучу» на тему Бучи (напрашивающийся каламбур) и якобы устроенной там нашей армией резни сказать особо нечего. Эта фальсификация подготовлена и, скажу острее, спровоцирована вопиюще гуманным отношением к киевскому режиму и предоставлением ему пространства «для творчества». В данном случае пространство — оставленная российской армией территория, да еще и оставленная без полного видеопротокола всей ситуации на момент ухода. Тут я отмечу только комментарий представителя нашего МИД М. В. Захаровой, назвавшей Бучу «провокацией украинских военных и радикалов», направленной на «срыв мирных переговоров». Помилуйте, Мария Владимировна, какие радикалы, если это акт украинского государства и его зарубежных кураторов, осознанный и тщательно спланированный, пусть и грубо, с шевелящимися «трупами» осуществленный. Или вам так хочется хотя бы в собственных глазах и головах сохранять иллюзию возможного мира, что вы готовы, как и восемь лет двух постыдных «Минсков», списывать любые удары на отдельных несознательных товарищей? А когда в Москву въедут украинские танки, разумеется, с вечно живым А. Бабченко на головном «Абрамсе», тоже будете говорить о «провокации радикалов»?

Солдаты ВСУ в Буче Цитата мз видео на YouTube

На этом фоне молодцами выглядят Медведев и Кадыров, остро и внятно отвечающие секте мира с киевским режимом и ее дочерней секте Свидетелей Патриотизма Урганта. Честно говоря, не думал, что мое вполне серьезное голосование за Дмитрия Анатольевича в 2008-м, со временем ставшее предметом самоиронии и шуток, вновь станет политическим актом, о котором можно вспомнить с гордостью. Тем более не думал, что когда-нибудь одобрительно отзовусь о Рамзане Ахматовиче. Жизнь — очень сложная комбинация.

Кстати, о Рамзане Ахматовиче и Буче. Если сейчас все дело закончится очередным Хасавюртом, то нам все равно придется доделывать дело (если еще раньше не случится катастрофа российской государственности, что более чем вероятно). Правда, слово «доделывать» — это ведь заканчивать что-то уже в целом сделанное. Нет, нам придется переделывать, делать дело в условиях на порядок хуже, чем сейчас, так же как сейчас делаем его в условиях на порядок худших, чем в 2014-м.

И основной аспект — это низовые и управленческие точки опоры на местах. Сейчас у нас туговато и с потенциальными кадрами на уровне руководства городами, областями и тем более всей Украиной (либо ее гипотетическими большими частями типа Новороссии), и с низовым пророссийским активом или хотя бы банально радующимися нам и готовыми взаимодействовать обывателями. Восемь лет назад было неизмеримо лучше. Но кое-что все-таки есть и по ходу пьесы наращивается в тех местах, где мы хотя бы относительно серьезно заявляем свое присутствие — российские флаги, военно-гражданские администрации. Но если в масштабах всех занятых и затем оставленных территорий повторится история с Киевской областью… Ведь одно из лоялистских опровержений нашей причастности к Буче — «а это не мы людей постреляли, это сами украинцы постреляли тех, кто нас поддерживает!» Вероятно, в комбинации с дополнительными «живыми трупами» так оно и есть, но выглядит еще более скверно и по Фрейду, чем «ЦРУ подталкивает нас не любить Мединского». Да и фразы сразу после отвода из серии «дай Бог, все, кто поддерживал российские войска, уже уехали» очень двусмысленны. Уехали, кстати, далеко не все, если вообще кто-то успел. В Киевской области, как рапортует украинская Генпрокуратура, уже арестованы около сотни «коллаборантов». Всего их на оставленных по «Хасавюрту» землях будут десятки тысяч. В следующий раз мы днем с огнем не сыщем не то что аналога семьи Кадыровых, помогшей со своими сподвижниками нам во Вторую чеченскую, а лояльных людей на поселковом уровне.

Да и вряд ли у нас будет этот последний, совсем призрачный шанс. Дело надо делать сейчас. С полным осознанием, что местная «партия мира» и киевская «партия войны» (то есть весь без исключения украинский политический бомонд) суть одна и та же партия, управляемая намного более серьезными западно-глобальными партиями. И местная фракция этой единой многоликой партии под «миром» подразумевает заветную возможность без проблем выгуливать своих чад в Париже, Ницце и Лос-Анджелесе. Представить, как далеко «партия мира, офшоров и детей в Ницце» готова подвинуть государственные и внутренние моральные границы, сложно и страшно. Думается, вторых у неё просто нет, из чего следует неутешительный ответ по поводу первых.

Владимир Мединский Дарья Драй © ИА REGNUM

Мы, патриоты, тоже партия мира. Но партия истинного мира, основанного на изначальных целях спецоперации в качестве самого минимального базиса, мира справедливого и спасительного для России и ее народа, разрезанного преступными беловежскими границами. В стремлении к такому миру мы поддерживаем наше верховное руководство, к которому тоже имеем огромные претензии, но для которого сейчас поражение России равнозначно личному политическому поражению и, вероятно, физической смерти.

Лоялистам же, искренне или с умыслом готовым поддержать любой чиновный чих, вне зависимости от его авторства и причин, а любые неудобные вопросы объявить «пособничеством ЦРУ», скажу так. Истинный лоялизм — это считать, что нет власти не от Бога. У вас же получается, что нет Бога не от власти. Бросайте. Начальствотеизм России, да и вам ничего хорошего не принесет.