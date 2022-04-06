Чебоксары, 6 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Чувашии пресечена деятельность наркодельцов, который организовали поставки наркотических средств в особо крупном размере в две республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Под уголовное преследование попали двое уроженцев Ульяновской области, которых обвинили в организации канала поставки и сбыта наркотических средств в Чувашии и Марий Эл. Их задержали с поличным сотрудники УФСБ по Чувашии в мае 2020 года.

В рамках расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотических средств.

В сентябре 2021 года Засвияжский районный суд Ульяновска признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 3, п. «а» УК РФ, «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупном размере). Приговором им назначено соответственно 9 лет и 9,5 года колонии строгого режима.

Апелляционные жалобы были рассмотрены в марте 2022 года Ульяновским областным судом, который оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Ранее главный нарколог минздрава Чувашии Ирина Булыгина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в республике возросла смертность от отравления наркотиками и психотропными вещами. Она предупредила, что умереть можно уже после первой пробы и каждая принимаемая доза — «это хождение по пропасти, в любой момент может произойти худшее». Врач-нарколог также предупредила, что реабилитация бывших наркоманов занимает годы.