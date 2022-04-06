Стокгольм, , 11:02 — REGNUM Скандинавская компания SBB планирует существенно расширить инфраструктуру для зарядки электромобилей в Швеции. Об этом со ссылкой на пресс-релиз фирмы 6 апреля сообщил новостной портал Omni.

Электромобиль

Инвестиции SBB являются частью концепции устойчивого развития компании до 2030 года. Согласно планам, до 2030 года в Швеции будут построены 30 000−40 000 зарядных станций для электромобилей.

В пресс-релизе SBB сказано, что интерес шведов к электромобилям растет, и в ближайшие десять лет на рынке будет заметно существенное увеличение спроса.

«Чтобы удовлетворить этот спрос, большее количество зарядных станций должны стать естественной частью инфраструктуры», — говорится в пресс-релизе.