Якутск, 6 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Якутию готовят к сезону лесных пожаров, в том числе с помощью установки видеокамер. В лесах республики уже смонтированы 26 устройств, с помощью которых можно мониторить ситуацию, сообщило ЯСИА.

ИА REGNUM Лесной пожар

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Видеокамеры установлены на вышках и будут отслеживать ситуацию в радиусе 20 км. Дежурить на местах будут 1119 сотрудников лесопожарных формирований — вдвое больше, чем в 2021 году.

«Подготовка ведется полным ходом. Идут тренировки лесопожарных формирований, готовится техника и оборудование, созданы новые авиаотделения. Финансирование кратно увеличено — порядка 2 млрд рублей», — сказал замруководителя департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимир Иванов в ходе прямого эфира.

Как сообщало ИА REGNUM, высока вероятность того, что лесные пожары в Якутии в 2022 году будут возникать чаще среднемноголетних показателей. К такому выводу пришли в ФБУ «Авиалесоохрана».