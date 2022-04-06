Париж, 6 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В комитете поддержки президента Франции Эммануэля Макрона в Новой Каледонии заявили, что в случае переизбрания глава государства предпримет шаги для возобновления диалога по вопросу референдума о независимости, сообщает Le Figaro.

Сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон заявил, «что свяжется с теми, кто во время третьего референдума решил выразить свое молчание».

Напомним, 12 декабря 2021 года в напряженной обстановке прошел третий и последний референдум по Нумейскому соглашению (1998 года) без участия канакских сепаратистов, потребовавших его отсрочки из-за кризиса в области здравоохранения. В ходе референдума 96,5% жителей проголосовали против независимости Новой Каледонии.