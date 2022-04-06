Ташкент, 6 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана утвердило постановление «О введении системы обязательной цифровой маркировки лекарственных средств и медицинских изделий». Об этом 6 апреля сообщает Norma. uz со ссылкой на соответствующий документ.

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Согласно документу, вводится поэтапное внедрение в 2022—2025 годах системы обязательной цифровой маркировки средствами идентификации с учётом групп лекарственных средств (кроме субстанций) и медицинских изделий.

«Установлены следующие сроки начала обязательной цифровой маркировки и видов продукции по группам», — говорится в документе.

Так, первая группа — лекарства во вторичной (внешней) упаковке (кроме орфанных препаратов) — начнут маркироваться с 1 сентября 2022 года.

Вторая группа — лекарственные средства в первичной (внутренней) упаковке и ангро-препараты (кроме орфанных) — с 1 ноября 2022 года.

Третья группа — орфанные препараты (для лечения редких заболеваний) — с 1 января 2023 года.

Четвёртая группа — импортные лекарства, включённые в специальный перечень — с 1 февраля 2025 года.