Страсбург, Франция, , 10:58 — REGNUM Евросоюз продолжит вооружать Украину для того, чтобы она не проиграла. Об этом 6 апреля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель European Parliament

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Выступая на пленарной сессии Европарламента, он отметил, что некоторые депутаты считают необходимым прекратить вооружать Украину.

«Но если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину», — сказал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель планирует в ближайшие дни посетить Украину.