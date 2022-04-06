Стокгольм, 6 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В 2022 году Финансовая полиция Швеции получает все больше и больше сигналов об отмывании денег по сравнению с предыдущими периодам. Об этом 6 апреля сообщила радиостанция Ekot.

Images Money Отмывание денег

Так, в прошлом году правоохранителям поступило 38 тысяч сообщений об отмывании денег, что на 50% больше, чем в 2020 году.

«Мы видим, что существует сильно возросшая тенденция сообщать о подозрительных операциях в Финансовую полицию», — заявила в эфире Ekot глава полицейской разведки Линда Стааф.

Отмечается, что основными сигнализаторами являются банки и другие крупные финансовые учреждения, которые дают правоохранителям наводки на подозрительные трансакции. Благодаря работе их служб финансовой безопасности, в 2021 году Финансовая полиция Швеции возбудила 609 дел по совершенным преступлениям.