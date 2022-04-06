Сеул, , 10:57 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 3197 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 95 723.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 286 294 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 14 553 644.

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