Стокгольм, , 11:00 — REGNUM Сотрудничество в области политики безопасности между Швецией, Норвегией и Финляндией будет укрепляться. Об этом 5 апреля заявили премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и ее норвежский коллега Йонас Гар Стёре во время совместной пресс-конференции в Стокгольме.

Норвегия

«Мы решили углубить наше совместное сотрудничество в области обороны и этим летом проведем обсуждение нашей политики безопасности вместе с президентом и премьер-министром Финляндии», — заявила Андерссон.

По ее словам, углубление военного сотрудничества трех стран происходит во многом в результате тех событий, которые в настоящий момент происходят на территории Украины.

Йонас Гар Стёре со своей стороны заявил, что есть «один мир до 24 февраля и другой мир после», а также, что Европа столкнулась с крайне неопределенной ситуацией.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.