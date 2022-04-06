Пекин, , 10:56 — REGNUM Почтовая и курьерская служба Китая была менее загружена во время празднования Дня поминовения или Праздника Цинмин из-за более строгих мер по борьбе с эпидемией COVID-19, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Почта Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Согласно данным Государственного почтового бюро Китая, с 3 по 5 апреля почтовыми и курьерскими компаниями страны было собрано и доставлено 1,35 млрд посылок. За этот период количество принятых посылок сократилось на 13,3% в годовом исчислении до 660 млн. Однако, этот показатель увеличился на 24,1% по сравнению с 2020 годом.

Количество доставленных посылок достигло 690 млн, что на 12,8% меньше в годовом исчислении, но на 27,1 процента выше показателя 2020 года. День уборки могил — традиционный китайский праздник, во время которого люди отдают дань уважения умершим и поклоняются своим предкам. Трёхдневные выходные завершились 5 марта.