Кайбицкий район, Татарстан, 6 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Первые в этом году ледовзрывные работы провели на реке Берля у села Бурундуки Кайбицкого района Татарии. По информации ГУ МЧС России по РТ, речка проходит вдоль всего населенного пункта и промерзла до дна. При сильном таянии снега паводковые воды могут принести множество проблем сельчанам.

16.mchs.gov.ru Ледовзврывные работы в Татарии

Работы ведутся военными инженерами. После 10 подрывов лёд удалось раскрошить, что способствовало свободному потоку воды по руслу реки. Всего было израсходовано 25 килограмм тротила, взорвав лёд на площади 100 кв. метров.

Для проведения взрывных работ от муниципальных образований поступило 15 заявок. Мероприятия в период паводка проводятся на затороопасных участках рек Меша, Берля, Кубня, Свияга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в зону возможного подтопления в 2022 году могут попасть 200 населенных пунктов, около 20 автомобильных мостов и несколько социально значимых объектов.

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