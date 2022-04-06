Чита, 6 апреля 2022, 10:53 — REGNUM Основная часть муниципальных образований региона готова к пожароопасному сезону на 70%. Об этом на совещании с сибирским полпредом Юрием Трутневым сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Пожар
Пожар

Полностью укомплектована Читинская авиабаза лесов для проведения авиационного мониторинга. Продолжается набор сотрудников лесопожарных формирований КГСАУ «Забайкаллесхоз».

»Последние годы пожары приносят немало проблем гражданам Российской Федерации, живущим в Дальневосточном федеральном округе. Мы помним уничтоженные пожарами сёла в Забайкалье, пожары прошлого года в Якутии. Вместе с тем в последние годы принят ряд решений, связанных с подготовкой к пожароопасному сезону», — отметил на совещании по вопросу готовности дальневосточных регионов к пожароопасному периоду Юрий Трутнев.

Напомним, в 2021 году по поручению Президента РФ был увеличен объём средств федерального бюджета на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров. Так, на эти цели регионам Дальнего Востока было выделено 5,78 миллиарда рублей. Эти средства были доведены до регионов в полном объёме в декабре прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2022 года прокуратура Забайкалья оценила готовность к пожароопасному периоду региона, как недостаточную: требуется устранить нарушения, указанные более чем в 400 актах прокурорского реагирования и состоявшихся судебных решениях.

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