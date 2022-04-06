Чита, , 10:53 — REGNUM Основная часть муниципальных образований региона готова к пожароопасному сезону на 70%. Об этом на совещании с сибирским полпредом Юрием Трутневым сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Пожар

Полностью укомплектована Читинская авиабаза лесов для проведения авиационного мониторинга. Продолжается набор сотрудников лесопожарных формирований КГСАУ «Забайкаллесхоз».

»Последние годы пожары приносят немало проблем гражданам Российской Федерации, живущим в Дальневосточном федеральном округе. Мы помним уничтоженные пожарами сёла в Забайкалье, пожары прошлого года в Якутии. Вместе с тем в последние годы принят ряд решений, связанных с подготовкой к пожароопасному сезону», — отметил на совещании по вопросу готовности дальневосточных регионов к пожароопасному периоду Юрий Трутнев.

Напомним, в 2021 году по поручению Президента РФ был увеличен объём средств федерального бюджета на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров. Так, на эти цели регионам Дальнего Востока было выделено 5,78 миллиарда рублей. Эти средства были доведены до регионов в полном объёме в декабре прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2022 года прокуратура Забайкалья оценила готовность к пожароопасному периоду региона, как недостаточную: требуется устранить нарушения, указанные более чем в 400 актах прокурорского реагирования и состоявшихся судебных решениях.

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