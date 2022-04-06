Махачкала, , 10:52 — REGNUM Следствие предъявило обвинение уроженцу Дагестана — фигуранту дела об участии в массовых беспорядках в колонии Владикавказа. В ходе расследования бунта в исправительном учреждении, который произошел в ночь на 16 октября 2021 года, было установлено, что 30-летний осужденный из Дагестана был активным участником.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Напомним, в исправительной колонии №1 города Владикавказа осужденные пытались оказать давление на руководство в целях послабления условий отбывания наказания. Они организовали массовые беспорядки, в ходе которых громили мебель, другое имущество, учиняли поджоги, оказывали сопротивление сотрудниками ФСИН.

Бунт был подавлен, его участники попали под уголовное дело. Ряд из них — 36 наиболее активных — были переведены в колонию Дагестана. Дело в отношении одного из бунтовщиков передано для утверждения обвинительного заключения, расследование дел в отношении других фигурантов продолжается.

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