Владивосток, 6 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Во Владивостоке объявлен аукцион по предоставлению услуг общественного питания в «умных» остановках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба правительства Приморского края «Умная» остановка во Владивостоке

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Теплые остановочные павильоны Владивостока станут удобнее и комфортнее — в них можно будет выпить кофе, перекусить.

В аренду предлагают 30 крытых остановок общественного транспорта. Большая их часть расположена на основных маршрутах.

Срок аренды — 10 лет. Аренда помещения обойдётся предпринимателям от 5,5 до 14,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке все 104 светофора станут «умными».