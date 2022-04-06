Москва, 6 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В России резко упадет платежеспособный спрос на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Светлана Шаповалова Жилье

«Платежеспособный спрос на жилье резко сократится во второй половине 2022 года из-за роста безработицы и долговой нагрузки домохозяйств, увеличивающегося разрыва между ценами на жилье в России и денежными доходами граждан, — сказала Степанова. — С осени 2022 года возможно падение цен на первичном рынке недвижимости, так как застройщики будут заинтересованы в сохранении продаж даже при уменьшении своей прибыли. Мы видели подобные просадки цен на рынке недвижимости после кризисов 2008 и 2014 годов. Вслед за первичным рынком вероятно снижение цен и на вторичном рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России не перестанет падать доступность жилья из-за роста цен и ставок по ипотечным кредитам.