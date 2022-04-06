Сеул, 6 апреля 2022, 10:52 — REGNUM В 2021 году продажи автомобилей в Южной Корее упали на 9% в годовом исчислении, до 1,73 млн единиц. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA).

Автомобили
Автомобили
Pixabay.com

Согласно опубликованным данным, это минимальный показатель за последние пять лет.

В стоимостном выражении продажи на внутреннем рынке выросли на 1,8%, до 76,6 трлн вон (~$62,8 млрд).

Между тем средняя стоимость автомобиля составила 44,2 млн вон (~$36,2 тыс.). Показатель впервые превысил отметку 40 млн вон (~$33 тыс.).

Эксперты отмечают, что рост объёмов продаж связан с увеличением продаж импортных автомобилей, полноразмерных кроссоверов, электромобилей, которые отличаются высокой ценой.