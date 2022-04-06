Сеул, , 10:52 — REGNUM В 2021 году продажи автомобилей в Южной Корее упали на 9% в годовом исчислении, до 1,73 млн единиц. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA).

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Согласно опубликованным данным, это минимальный показатель за последние пять лет.

В стоимостном выражении продажи на внутреннем рынке выросли на 1,8%, до 76,6 трлн вон (~$62,8 млрд).

Между тем средняя стоимость автомобиля составила 44,2 млн вон (~$36,2 тыс.). Показатель впервые превысил отметку 40 млн вон (~$33 тыс.).

Эксперты отмечают, что рост объёмов продаж связан с увеличением продаж импортных автомобилей, полноразмерных кроссоверов, электромобилей, которые отличаются высокой ценой.